شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل عامل مصري على يد سعودي .. أهالي قريته: كان يعول أسرته وننتظر القصاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقتل عامل مصري، عشري محمد حسن، 37 سنة، عامل، من قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة في المنيا، بطلق ناري اثر حادث إطلاق ناري وإصابة ابن شقيقة، حسين سامي محمد حسن، 25 سنة، عامل، بسبب خلافات مع مواطن سعودي، على نقل حمولة خضروات، بمنطقة سوق العويس بالرياض .

وأكد السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن التواصل مع السفارة المصرية والقنصلية في الرياض لمتابعة التحقيقات في الواقعة، بعد أن تم القبض على المتهم .

في سياق متصل قال أشرف صلاح صديق، أحد أقارب المجني عليه، أنه تم الحصول على التقرير الطبي المبدئي للمجني علية، الصادر عن مستشفى دله عن وصول المجني عليه الساعة 2 ظهر، لطوارئ المستشفى عقب تعرضه لطلق ناري بواسطة الهلال الأحمر مع توقف القلب والتنفس منذ 5 دقائق حسب إفادة الهلال الأحمر .

وتضمن التقرير المذكر ليس لدية نبض وتنفس وتم إجراء محاولات الإنعاش القصب الرئوي، وأعطي أدوية إنعاش القلب لكن دون استجابة .

و بالفحص الجسدي تبين وجود 5 طلقات الأولي فوق الحلمة اليسرى، والثانية تحت الحلمة اليمنى اقرب للإبط، والثالثة تحت لوح الكتف الأيمن، والرابعة فوق الكتف وقد تكون فتحة خروج، والخامسة في الناحية الأمامية العلوية للفخذ الأيسر، ولم يستجب المريض لمحاولات للإنعاش والوفاة الساعة 2 ظهر و27 دقيقة .

فيما أعلنت قرية أولاد الشيخ شرق النيل، بمركز مغاغة، شمال المنيا، حالة الحزن على أسرة المجني علية، وأهالي القرية. مؤكدين علمه بالحادث عقب وقوعه بدقائق، لوجود عدد كبير من أبناء القرية، العاملين في السعودية .

وقال الحاج كريم عبدالرحمن، شقيق والدة المجني عليه، أن نجل شقيقه يعمل بالسعودية، قبل 11 شهر، وأنه اعتاد السفر للعمل بالخارج، على مدار 15 سنة مضت، وأن حسن الخلق، ويجتهد لتوفير نفقات المعيشة لأسرته، مطالبا بالقصاص العادل، لنجل شقيقته .

وأضاف «الحاج كريم»، أن المجني علية ترك أسرة مكونة من 4 أفراد مكونة من الزوجة «صباح – 30 سنة»، والأبناء محمد، 16 سنة، طالب بالثانوي العام، وإبراهيم، 13 سنة، طالب الإعدادية، وسعيد، 10 سنوات، طالب بالابتدائي .

أما اشرف صلاح صديق، أحد أقارب المجني عليه، إنه تم التواصل مع أبناء القرية العاملين بالمنطقة في السعودية، وتم العثور على التقرير الطبي المبدئي، واتخاذ الإجراءات القانونية. مؤكدا تماثل المصاب الثاني للشفاء واستقرار حالة الصحية .

فيما يترقب أهالي القرية، إنهاء إجراءات الدفن، ونقل جثمان المجني عليه، إلى الأراضي المصرية، لدفن جثمانه بمسقط رأسه بالقرية .