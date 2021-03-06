شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقار : المهرجانات تشبه الراب في أوروبا وإيقاعاتها محبوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الموسيقار عماد عاشور، إنه اختار آلة التشيللو لأنه أقرب الآلات الموسيقية لصوت الرجل، وأقربها للتعبير عن الأصوات البشرية.

وأضاف «عاشور» خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، أن أسعد لحظات حياته حينما كانت يعمل مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وتابع الموسيقار عماد عاشور، أن مايسترو بالصدفة، وذلك بعد عملى مع أحد المطربين الخليجيين الذي طلب منى فيما بعد تكوين فرقة ومن حينها وعمل معى العديد من مطربى الخليج وكبار نجوم الأغنية في مصر مثل محمد الحلو وهانى شاكر، موكدا أنه لا يعمل مع أي أحد على حد تعبيره.

وأستطرد «عاشور» أنه لا يرفض المهرجانات لأنه تشبه فن الراب في أوروبا، الرفض فقط لكلماته، لكن إيقاعاته محبوبة للناس، الرفض أحيانا يكون إعلاميا فقط، لأن الناس تحب هذا اللون«.

وأوضح الموسيقار عماد عاشور أن الفنان محمد عبده هو أصعب فنان عمل معه بسبب التزامه الشديد، موضحا أن ثقافة عبدالوهاب وانفتاحه على كافة الألوان الموسيقية واستماعه لكافة الأعمال من كافة البلدان هي سر نجاحه وبقائه إلى الآن، بجانب تعلمه من الشيخ محمد رفعت، واستفادته مع صداقاته مع كبار الفن والأدب مثل أمير الشعراء أحمد شوقى.