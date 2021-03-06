شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل : أعتز بـ مصر وجمهورها رائع .. وقدمت أغنية بقالي ساعة محبة فيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطرب الكويتى الكبير نبيل شعيل، قدمت أغنية بقالي ساعة محبة في مصر، ونوع من التواصل مع جمهورى الحبيب في مصر، فأنا أحرص من وقت إلى آخر على تقديم أغانى باللهجة المصرية، لاعتزازى بمصر.

وأضاف «شعيل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «TeN» الفضائية، أن «الجمهور المصرى رائع ويحب كل ما هو رائع وهو سبب ارتباطه الكبير بأغنية ما أروعك وهو أمر يسعدنى بارتباط المصريين بأغانيه، ليس ما أروعك فقط لكن هناك العديد من الأغنيات التي أحبها الجمهور المصرى، وصنع ذلك مكانة لى في قلب الجمهور المصري ».

وتابع المطرب الكويتى الكبير نبيل شعيل، «أغنية مصر اللي هي ، قدمتها منذ سنوات من إنتاج تليفزيونى الكويت ومصر، لكن ربما القصص التي تتناولها الأغنية جعل الناس يعيدون الاستماع لها خلال السنة الأخيرة، حتى أن البعض ظن إنها أغنية جديدة»، واستطرد أنه «رغم ظروف كورونا والمعاناة التي رايناها خلالها، إلا أننى قدمت 6 أغان في عام 2020، وسوف أطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة».

وأوضح «شعيل» أنه «أنا اشجع الشباب وأسمع الشباب وجميع الفنانين استمع إليهم واستفيد، وهذه هي ثقافة الفنان الحقيقى»، ولفت «أنا منفتح على جميع الأعمال التي تقدم الآن وأرفض الهجوم عليها، وبعض النقاد الذين يهاجمون ما يقدم وكأنهم هم فقط ما يفهمون، لأن كل وقت وله أغانيه الخاصة، وكل فترة وليها مطربيها وطريقتها الفنية الخاصة».