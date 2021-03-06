شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة وطقس اليوم السبت 6-3-2021 .. طقس دافئ نهاراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

تشهد ارتفاعا ملحوظا، ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط في بعض الاحيان.

وتوقعت الارصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

درجة الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة وطقس اليوم السبت 6-3-2021

درجة الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجة الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجة الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 23

درجة الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

درجة الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

درجة الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 العظمى 21

درجة الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 19

درجة الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجة الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 24

درجة الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21

درجة الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 21

درجة الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 24

درجة الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24

درجة الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 23

درجة الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 21

درجة الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20

درجة الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 25

درجة الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 22

درجة الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 25

درجة الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 22

درجة الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 22

درجة الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 26

درجة الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

درجة الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

درجة الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 25

درجة الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25

درجة الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 26

درجة الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 27

درجة الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 28

درجة الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 28

درجة الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 29

درجة الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 30

درجة الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29

درجة الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 28

درجة الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 28

درجة الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 27

درجة الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 26

درجة الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 26

الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء.