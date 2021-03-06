شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة نبروه بالدقهلية 7 ساعات اليوم لإجراء أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه اليوم السبت الموافق 6 مارس الجاري عن مدينة نبروه وعدد من القري التابعة، وذلك لمدة 7 ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لخط مياه قطر 10 بوصة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى عرضه المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وأوضح تقرير الشركة، أن الخط المشار إليه يقع بجوار نادي الزراعيين بمدينة نبروه، وأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه فترة أعمال الصيانة هي مدينة نبروه بالكامل، وقرية نشا، وقرية الدروتين، وقرية الطيبة بمركز نبروه.

وتهيب محافظة الدقهلية، المواطنين قاطنى تلك المناطق وجميع الوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز نطاقها، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.

جاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذا لخطة الصيانة الدورية لمحطات وشبكات وخطوط مياه الشرب، حرصا على توافر مياه الشرب النقية وبالكميات الكافية للمواطنين بنطاق المحافظة.