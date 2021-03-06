شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر شروط المشاركة بمسابقة الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر للقرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأزهر الشريف تلقى طلبات المشاركة فى المسابقة الأولى من نوعها لاختيار أفضل القراء صوتًا، وأداءً، ‏وإتقانًا للقرآن الكريم وقراءاته المتواترة؛ للقيام بتسجيل مصحف كامل بالقراءات العشر برواياتها العشرين، وقد تم وضع عدد من الشروط كالآتى:

- ينتهى التقديم فى: 17 من شهر شعبان ‏‏1442هـ/ الموافق: 31 مارس 2021م.‏

- يتم الاشتراك فى المسابقة من خلال ملء استمارة التقدم المنشورة على ‏بوابة الأزهر الإلكترونية.

- أن يكون من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.‏

- الإجادة التامة لإحدى القراءات العشر المتواترة.‏

- أن يذكر المتقدم اسم القراءة والرواية التى يتقدم لها.‏

- أن يكون حسن الصوت.‏

- لا يشترط للتقدم سن معين أو مؤهل معين.‏

- أن يجتاز المتسابق جميع مراحل المسابقة.‏

- أن يقوم بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو تتوفر فيها

الإجراءات التالية:‏

- مدة كل مقطع 5 دقائق فقط.‏

- أن تخلو المقاطع من أى تأثيرات صوتية.‏

- يلتزم القارئ تلاوة القدر المعلن عنه.‏

- يلتزم القارئ القراءة والرواية التى تقدم لها.‏

- المسابقة تُجرى من خلال عدة إجراءات وهى كالتالي:-‏

أولًا: إجراءات التصفية:‏

- المرحلة الأولى: التحكيم من خلال لجنة على مقاطع الفيديو، على أن يتم قبول المتسابق الحاصل على درجة ‏الاجتياز التى تقررها اللجنة.‏

- المرحلة الثانية اختبار المتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولى.‏

- المرحلة الثالثة: التصفية النهائية لمن اجتازوا المرحلتين السابقتين.‏

ثانيًا: إجراءات تسجيل القراءة:‏

- المرحلة الأولى: تسجيل جزء كامل من القرآن الكريم لمن وقع عليهم الاختيار.‏

- المرحلة الثانية: عقد دورة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار فى بعض فنيات الصوت أو الأداء أو بحسب ما ‏ترتئيه اللجنة قبل الشروع فى التسجيلات النهائية.‏

- المرحلة الثالثة: يتم اختيار خمسة قراء لكل رواية أو حسبما تراه اللجنة.‏