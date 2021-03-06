شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر شروط المشاركة بمسابقة الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر للقرآن والان مع تفاصيل الخبر
- ينتهى التقديم فى: 17 من شهر شعبان 1442هـ/ الموافق: 31 مارس 2021م.
- يتم الاشتراك فى المسابقة من خلال ملء استمارة التقدم المنشورة على بوابة الأزهر الإلكترونية.
- أن يكون من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
- الإجادة التامة لإحدى القراءات العشر المتواترة.
- أن يذكر المتقدم اسم القراءة والرواية التى يتقدم لها.
- أن يكون حسن الصوت.
- لا يشترط للتقدم سن معين أو مؤهل معين.
- أن يجتاز المتسابق جميع مراحل المسابقة.
- أن يقوم بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو تتوفر فيهاالإجراءات التالية:
- مدة كل مقطع 5 دقائق فقط.
- أن تخلو المقاطع من أى تأثيرات صوتية.
- يلتزم القارئ تلاوة القدر المعلن عنه.
- يلتزم القارئ القراءة والرواية التى تقدم لها.
- المسابقة تُجرى من خلال عدة إجراءات وهى كالتالي:-
أولًا: إجراءات التصفية:
- المرحلة الأولى: التحكيم من خلال لجنة على مقاطع الفيديو، على أن يتم قبول المتسابق الحاصل على درجة الاجتياز التى تقررها اللجنة.
- المرحلة الثانية اختبار المتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولى.
- المرحلة الثالثة: التصفية النهائية لمن اجتازوا المرحلتين السابقتين.
ثانيًا: إجراءات تسجيل القراءة:
- المرحلة الأولى: تسجيل جزء كامل من القرآن الكريم لمن وقع عليهم الاختيار.
- المرحلة الثانية: عقد دورة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار فى بعض فنيات الصوت أو الأداء أو بحسب ما ترتئيه اللجنة قبل الشروع فى التسجيلات النهائية.
- المرحلة الثالثة: يتم اختيار خمسة قراء لكل رواية أو حسبما تراه اللجنة.