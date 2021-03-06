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"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي، إعلان رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي عددًا من الرسائل والتصريحات المهمة، وجاءت كالتالي:

1- "تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته وانحيازه للشارع المصري والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين".

2- "نسير على نهج الرئيس السيسي لتحقيق صالح المواطنين.. فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي".

3- "السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وانطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء".

4- "مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر.. فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم".

5- "حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة.. وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحري الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية".

6- "النقاش تحت القبة يثري الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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