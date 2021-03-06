شكرا لقرائتكم خبر عن نشر سيارات إغاثة مرورية للتعامل مع أى آثار سلبية محتملة للشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات إغاثة مرورية للتعامل مع الآثار السلبية للشبورة المائية تماشيا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، فى الساعات الأخيرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وجهزت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، للتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.

وتتابع غرف العمليات مدى الرؤية بالطرق منعا للحوادث، كما تتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق بين المحافظات خاصة الطرق السريعة والصحراوية والمحاور.