شكرا لقرائتكم خبر عن مزلقان الموت بدمياط يحصد ضحية جديدة .. طفل 14 سنة والنيابة تأمر بالدفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بدمياط بدفن جثمان الصبي مصطفي عمران والذي سقط تحت عجلات القطار عند مزلقان السنانية.

وكان عمران البالغ من عمره 14 سنه والمقيم بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط حاول عبور المزلقان إلا أنه فوجئ بالقطار بسير مسرعا، وسقط تحت عجلااتها في ثوان معدودة.

وتجمع الأهالي وتم إبلاغ الشرطة واستدعاء سيارة الاسعاف ونقله لمستشفي دمياط التخصصي حيث تبين أنه فارق الحياه بعد أن دهسه القطار.

فيما تجمع عدد من أهالي السنانية في موقع الحادث مطالبين بوضع حد لهذه المشكلة نظرا لتكرار هذه الحوادث التي تحصد الأرواح بشكل مستمر .