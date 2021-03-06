شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس يحظر دفن الآباء والكهنة داخل أسوار الكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدم جواز دفن الآباء الكهنة أو القادة داخل أسوار أية كنيسة أو ملحقاتها أو داخل البيوت الخدمية وممتلكاتها من مزارع أو منتجعات خدمية، بالإضافة إلى عدم نقل أى من الآباء الكهنة المتنيحين.

وناقش المجمع، خلال جلسته الخميس، بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة توصيات مرفوعة من لجانه المجمعية بخصوص الاهتمام بنشر الوعى بمسؤولية كل فرد تجاه المجتمع، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مع التشجيع على تلقى اللقاحات التى توفرها الدولة، وتشجيع المدارس والحضانات التابعة للكنائس، وكذلك التربية الكنسية بقبول ذوى الاحتياجات الخاصة، التى تسمح إعاقتهم بالدمج، وتوعية الأبناء بعدم التنمر عليهم.

وشملت توصيات المجمع، وضع ميزانية لدعم التعليم والصحة لأبناء المسجونين، وتأهيل الخارجين من السجون نفسيًا ومهنيًا، بالتعاون مع أسقفية الخدمات، وأى جهات أخرى، ومساندة الدولة فى جهودها التنموية، خاصة المبادرات الرئاسية، مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة».

وأقرّ المجمع تفعيل لجنة المراجعة الإيمانية الخاصة بدراسة كل ما ينشر عن الإيمان لحفظ سلامة التعليم ونقاوته، إلى جانب الاهتمام بعمل كرنفال فى المناسبات القبطية للاحتفال على المستوى الكنسى والشعبى للتقارب بين الثقافات المختلفة وتقديم الثقافة القبطية إلى جوار الإيمان الأرثوذكسى، واقتراح 3 مناسبات ثابتة للاحتفال الكنسى والشعبى بالمهجر، وهى عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم 1 يونيو، وعيد الشهداء المعاصرين (شهداء ليبيا) يوم 15 فبراير، ونقل جبل المقطم 27 نوفمبر.

وأكد المجمع رفضه ما تفعله بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعى التى تنشر الأكاذيب والضلالات والشائعات المغرضة، كما قرر الاعتراف بدير «القديس يحنس القصير» للرهبان بطريق العلمين، تحت إشراف نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، وأثنى كذلك على إصدار الدليل الشامل للأديرة القبطية الأرثوذكسية- للمرّة الأولى، فضلًا عن قبول دراسة الملف المقدم عن المتنيح الراهب «يسطس الأنطونى» والمتنيح القمص «بيشوى كامل»، وهما من سبعينيات القرن الماضى، تمهيدًا للاعتراف بقداستهما.

وأعلن المجمع انتظاره إقرار قانون الأسرة للمسيحيين المعروض حاليًا على مجلس النواب، كما أشار إلى أن البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس سيقومون بالاحتفال خلال الأسبوع المقبل، بمناسبات (سيامة سبعة أساقفة جدد مع تجليس اثنين من الأحبار الأجلاء، واليوبيل الذهبى لنياحة القديس البابا كيرلس السادس، وإعداد الميرون المقدس للمرة الـ40 فى تاريخ الكنيسة، وافتتاح الموقع الرسمى للكنيسة على شبكة الإنترنت).

وعلى هامش الاجتماعات، استقبل البابا تواضروس، الجمعة، الأنبا دميان، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بهوسكتر فى ألمانيا، والكنائس التى حوله، والأنبا ديفيد، أسقف نيويورك ونيو إنجلاند، وذلك فى إطار نشاطاته خلال استضافة مركز لوجوس البابوى أعضاء المجمع المقدس.

وعلى صعيد آخر، قدّم البابا تواضروس واجب العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بنى مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس وجميع أبناء شعب بنى مزار فى نياحة الأنبا أثناسيوس، أسقف الإيبارشية، الذى توفى الجمعة.