شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تبحث ربط برلمان الشباب بلجان مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه بصدد دراسة ربط لجان برلمان الشباب مع اللجان العامة لمجلس النواب، عبر إدارة الاتصال السياسى بالوزارة، لإعداد وتأهيل الشباب وتنمية وعيهم السياسى. وقال «صبحى»، خلال لقائه، الجمعة، مع ممثلى برلمان الشباب بمحافظات أسوان وأسيوط

والأقصر والفيوم والمنيا، لمناقشة برامج برلمان الشباب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس:«من المقرر تنظيم 5 ملتقيات، بمشاركة شباب المحافظات On Line حتى 8 إبريل المقبل». وأكد دعم الوزارة لبرلمان الشباب ليتخطى مرحلة المحاكاة، إثراءً للحياة السياسية، بالتأهيل والتدريب، وإعادة التركيز على الواجبات والمسؤوليات، ليستفيد أكبر عدد من الشباب فى المحافظات، من خلال المنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة، لاستقبال مشاريع ومبادرات برلمان الشباب بهدف تأهيل وتثقيف النشء والشباب سياسياً، وتوعيتهم بالقضايا والتحديات التى تواجه الوطن. وأشار «صبحى» إلى أن الوزارة تنتظر الكثير من برلمان الشباب، بشأن مواجهة المشاكل والتحديات وطرح الحلول البناءة.

ولفت الوزير إلى بحث الوزارة ربط لجان برلمان الشباب مع اللجان العامة لمجلس النواب، من خلال إدارة الاتصال السياسى بالوزارة، لإعداد وتأهيل الشباب وتنمية وعيهم السياسى. واستمع «صبحى» إلى مداخلات ممثلى برلمان الشباب، المشاركين فى اللقاء، وأبرزها المشاركة الإيجابية لأعضاء برلمان الشباب فى مبادرة حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطوير مراكز الشباب، ضمن المبادرة، وتكثيف الأنشطة الرياضية بالقرى الأولى بالرعاية، وتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية للمشرفين على نشاط البرلمان بمراكز الشباب والمديريات، ليكونوا همزة وصل لتيسير مطالبهم.

وقدم ممثلو البرلمان رؤيتهم بشأن آلية تنفيذ حوار مجتمعى، لمناقشة قانون المحليات، وناقشوا معوقات مراكز الشباب فى القرى.

حضر اللقاء أشرف البجرمى، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وإيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومديرو المديريات بالمحافظات المشاركة فى اللقاء، ويوسف وردانى، مساعد الوزير، ومحمد حسن، معاون الوزير، وراندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب بالوزارة.