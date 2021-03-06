شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وسائل نقل جماعي للتيسير على المواطنين والطلاب الانتقال بين مراكز أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان برئاسة عبدالنبي جمعة، بالتنسيق مع إدارة مشروع النقل الداخلي بالمحافظة وإدارة مرور اسوان بتوفير عدد من سيارات النقل الجماعي للتيسير على المواطنين للتنقل بين مراكز ومدن المحافظة.

وتم توفير 4 ميني باص خاص بمشروع النقل الداخلي بالمحافظة واتوبيس تابع لشركة جنوب الصعيد و9 ميني باص و30 سيارة أجرة ميكروباص من خطوط مختلفة لخدمة الركاب والطلبة وتسهيلا عليهم للانتقال من وإلى مراكز محافظة أسوان الآخرى.