شكرا لقرائتكم خبر عن معايير زوايا التصوير الصحيحة ورشة تدريبية بـ هيئة قصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية الرابعة والأخيرة "صحافة الفيديو" من الحزمة التدريبية "المواقع الإلكترونية" للمجموعة الثالثة،

حيث أكدت رئيس المركزية في كلمتها الإفتتاحية أن الهدف الرئيسي للحزمة التدريبية مجملةً صقل مهارة القائمين على العملية الإعلامية بالمواقع التابعة للهيئة ليكونوا أكثر براعة في الصحافة الرقمية،

لأننا أصبحنا بصدد استحداث تقنيات تفرض علينا آليات جديدة الأمر الذي حدا بنا الي غور أعماق تلك التقنيات للتوسع في معرفتها وتطبيقها بشكل سليم مما يساهم في ضمان تغطية إعلامية مثالية إذا ما وظفت بكل صحيح.

وهو ما كان نقطة الانطلاق للأولى محاضرات الورشة التي ألقتها الدكتورة إيمان عثمان مدرب المونتاج والجرافيك بمعهد الإذاعة والتلفزيون والأكاديمية الدولية حول مفهوم صحافة الفيديو والموبيل وزوايا التصوير الصحيحة.

لتوضح أن هذا النوع من الصحافة أضحى من أكثر الوسائل الإلكترونية تأثير استناداً الي معايير كثيرة، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال الغوص في كيفية انتاج الفيديو بواسطة الهاتف الأمر الذي يعد ثورة تكنولوجية تستحق الإضاءة عليها والسعي لتطويرها .