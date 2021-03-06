شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة إدوارد : تعرفت عليه في حفل خطوبته وبعد سنين أصبح من نصيبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت فيفيان زوجة الفنان إدوارد، إن زواجها من الفنان إدوارد مستمر منذ 23 سنة، وإن بداية تعرفها عليه كانت في حفل خطوبته الأولى، وبعد فترة كان النصيب إن أكون أنا خطيبته.

وأضافت فيفيان خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس، إن ميزانية البيت مسؤوليتها لأن إدوارد مسرف جدا ولو مسك ميزانية البيت هيخلصها بسرعة.

وتابعت فيفيان أن إدوارد بيحب يلعب جيتار وبيانو، والعادة الغربية عنده إن الموبايل معاه على طول، ودائما فاتح الاسبيكر وأنا بقله مش عايزه أسمع مكالماتك.

الفنان ادوارد

وفي مداخلة هاتفية، قال الفنان إدوارد: «أنا بقول الحقيقة لمراتي بنسبة 95%، وزوجتى تعرف عنى كل شئ وأنا في البيت دائما بسبب كورونا».

وأضاف: «أنا قلت لها بحبك الأول وفي الغالب أنا أحتفل بعيد زواجنا وأجيب هدية وهي تبادلنى الهدايا، وآخر هدية جبتهالى فيفيان الموبايل بتاعي»، وعقبت زوجته فيفيان: «بيديني الفلوس أجيب الهدية لنفسي».