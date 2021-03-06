شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يعزى الزميل علاء رضوان في وفاة والدته وعددٍ من أقاربه بحادث الكريمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” وأسرة التحرير، بخالص العزاء للزميل علاء رضوان، المحرر بقسم الحوادث، في وفاة والدته، وعدٍد من أقاربه، ضحايا حادث طريق الكريمات، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين بطريق الكريمات، حيث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد.