شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل آداب القاهرة يؤكد عدم اكتشاف أى حالات كورونا منذ انطلاق الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية على مستوى مرحلة الليسانس والدراسات العليا والبرامج الخاصة، وسط تطبيق لمنظومة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ"الخليج 365" أن بعد مرور أسبوع من انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا من بين الطلاب والعاملين بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس مشيدا بالتزام أعضاء المنظومة بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المطبقة فى الكلية.

وأشار وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الخاصة بكورونا بداية من توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول إلى القاعات ومرورهم من كبائن التعقيم، إضافة إلى مراعاة المسافات الآمنة للوقاية من كورونا داخل القاعات وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى.

وتابع الدكتور خالد أبو الليل، أن تم تخصيص غرف عزل داخل مبانى الكلية لاستخدامها عند وجود أى حالات اشتباه بفيروس كورونا، وكذلك وجود عيادات بالكلية.