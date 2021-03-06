القائمة والخلع واسترداد الهدايا والمهر.. ننشر أبرز مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حصل "الخليج 365" على نص قانون الأحوال الشخصية الجديد، الي أحالته الحكومة للبرلمان الأسبوع الماضي، قبل أن يحيله الدكتور حنفي جبالي للجنة مختصة من لجان البرلمان التشريعية والدستورية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.

وفي التقرير التالي، استعرض "الخليج 365" أبرز مواد القانون ومنها المواد الخاصة بالمهر، والخلع، والولاية المالية، واسترداد الهداية والمهر.

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