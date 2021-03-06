هاني الناظر: "كورونا" يرحل في هذا الوقت.. ونصيحة قبل شهر رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن حالة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقرة منذ فترة، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.
ووجّه الناظر، في مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية "النهار"، عدة نصائح للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، قائلًا: "بلاش نشتري حاجات رمضان في آخر يومين في شعبان ويحدث تكدس تزداد معه الإصابات، مع ضرورة الالتزام بالتباعد خلال صلات التراويح للوقاية من الفيروس".
واستكمل أن التحالف العالمي للقاحات "جافي" يتوقع أن يرحل كورونا بلا رجعة مع نهاية العام الجاري، واستشهد على ذلك بعدة أسباب منها التوسع في عملية التطعيم ضد الفيروس، والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى اكتساب أعداد كبيرة لمناعة ضد الفيروس بعد تعافيهم.