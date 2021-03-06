"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

انتقلت النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 18 شخص على طريق الكريمات بأطفيح لإجراء المعاينة وبيان سبب وقوع الحادث.

واستعلمت النيابة عن الأعداد النهائية للوفيات والإصابات وانتقل عدد من أعضاء النيابة إلى مستشفيات أطفيح وبني سويف لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم للإدلاء بأقوالهم.

وأشارت التحريات والمعاينة الأولية أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما أدى لكثرة عدد حالات الوفيات والإصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.

انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.

وأفادت مصادر إلى أنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، و12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف وجاري نقل باقي جثث المتوفين حصر أعداد المصابين