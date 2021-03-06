شكرا لقرائتكم خبر عن «الترتيب المعجمى عند العرب» بـ«ثقافة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس.

حيث أقام نادي أدب فيصل بمركز شباب فيصل محاضرة بعنوان «الترتيب المعجمى عند العرب» حاضرها المحقق التراثى عادل رشوان أبوعيطة، الذي تحدث في البدايةً عن تعريف المعجم بأنه كتاب يضم بين دفتيه مفردات لغة ما، ومعانيها واستعمالاتها في التركيب المختلف وكيفية نطقها وكتابتها، مع ترتيب هذه المفردات بصورة من صور الترتيب التي غالبا ما يكون الترتيب الهجائي.

وأوضح أبوعيطة الفرق بين المعجم اللغوى والموسوعة، بأن الموسوعة معجم ضخم يشمل مجلدات كثيرة المعاجم يتفاوت حجمها تباعا للغاية المنشودة،

ومن أمثلة المواد الغير لغوية التي لا يهتم بها المعجم وتهتم بها الموسوعة أسماء الأعلام الجغرافية مثل الأقطار والمدن والأنهار والجبال والبحار والمحيطات، والأحداث التاريخية والتنظيمات الحكومية وغير الحكومية،

ثم تحدث قائلاً عادةً ما تطلق كلمة معجم على المعاجم الشاملة ولكن كلمة معجم قد تطلق على ما يسمى على المعاجم الخاصة مثل معجم مترادفات- معجم ألفاظ القرأن االكريم... إلخ، كما تطلق على المعاجم ثنائية اللغة مثل معجم عربى إنجليزى وهى تختلف فيها لغة الشرح لغة المدخل، كما أقيمت أمسية شعرية لشعراء النادي.