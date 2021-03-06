شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة المياه يتابع أعمال مشروع الصرف الصحي بكورنيش أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، برفقة المهندس محمد على، مدير قطاع الصرف الصحى، أعمال مشروع الصرف الصحى كورنيش أسوان، من منطقة مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب بطول 1200 متر، وبأقطار 400، و300مم.

وخلال تفقده للأعمال شدد إسماعيل على زيادة معدلات التنفيذ وعلى مدار 24 ساعة لسرعة الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، والإلتزام بتأمين الموقع ووضع العلامات الإرشادية والتحزيرية طبقا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.