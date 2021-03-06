شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نقل 7 للمستشفى.. محافظ بنى سويف يطمئن على مصابي حادث الكريمات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصى، رفقة السيد بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى وعدد من القيادات الأمنية، للاطمئنان على مصابى حادث الصحراوى الشرقى الذي وقع مساء اليوم بالقرب من بوابة الكريمات بمركز أطفيح في محافظة الجيزة إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل، والذى أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 5.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى والذين تراوحت إصابتهم إصاباتهم ما بين كسور وجروج قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، متمنيا عاجل الشفاء للمصابين وسرعة تماثلهم للعلاج.

من جهته، أشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة إلى أن «المستشفى استقبل 7 حالات، منهم حالتان لقيا مصرعهما قبل وصولهما إلى المستشفى، و3 حالات خطرة تم عمل اللازم لهم من فحوصات وأشعة.

وشدد عبدالخالق على سرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثماني المتوفيين الاثنين اللذين تم نقلهما لبني سويف.

كانت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة تلقت، مساء اليوم، إخطاراً باصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 5، وأنه تم نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصى.