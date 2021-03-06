شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تستعرض محور قوص بمحافظة قنا قبل افتتاحه رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت وزارة النقل على صفحتها الرسمية محور قوص على النيل الذي تم الانتهاء منه وتم افتتاحه تجريبيا تمهيدا لافتتاحه قريبا.

حيث يبلغ طول محور قوص على النيل نحو 19 كيلو متر بعرض 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية، كما أنه يضم 6 كباري رئيسية، ويخدم التنمية في الصعيد، سواء التنمية السياحية.

وأوضحت ان المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية

واشارت ان الدولة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر تم التخطيط لإنشاء 14 محور بالصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014 تم الانتهاء من تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا واصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة في إطار افتتاح 4 محاور هي (عدلي منصور ببني سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا وكلابشة باسوان ).