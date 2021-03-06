شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «الخدمة الإجتماعية» بكفر الشيخ يعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة إبداع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعيه بكفر الشيخ عن حصول الطالبة شيماء إبراهيم، على المركز الأول على مستوى الوزارة بالمسابقة العلمية، وحصول الطالب احمد ابوالعينين، بالفرقة الرابعة على المركز الأول في مجال الشعر وقد تم تصعيده من قبل الوزارة للمشاركة على مستوى الجمهورية من خلال وزارة الشباب والرياضة، وحصول الطالبة امال عماد، بالفرقة الثالثة، على المركز الثالث في مجال القصة القصيرة، وحصول الطالبة ريهام محمد السنكري، على المركز الثالث بالمسابقة العلمية.

وقال «عمارة» إن ذلك تم من خلال المشاركة الفاعلة بمسابقة ابداع، برعاية وتنظيم وإشراف وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة.