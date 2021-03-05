شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة ثقافية ولقاءات أدبية بـ«ثقافة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث قدم بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان «فضل الأم» بجمعية مدبر الأمور الخيرية.

وتحدثت خلال المحاضرة أخصائي مكتبة الطفل عن دور الأم في الأسرة ورعايتها لأبنائها وتوليها أمور المنزل، وكيف كرم الإسلام المرأة وخاصة الأم وأعطاها الأولوية في الطاعة والبر والإحسان من قبل الأبناء.

وأعد قصر ثقافة الشاطبي أمسية بعنوان «يوم الوفاء» لتكريم أسر شهداء الشرطة، تضمنت تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية لعدد من الموهوبين.

تلاه تقديم دروع لأسر الشهداء بحضور د. إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة المصرية، ولواء الشرطة محمد كمال مدير إدارة حقوق الانسان بمديرية أمن الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة وأبطال حرب أكتوبر.

وفي مقر القصر أقامت إدارة الدراسات والبحوث بالفرع محاضرة بعنوان «الوسطية ونبذ التطرف» ضمن سلسلة المحاضرات المقامة بالتعاون مع الأزهر الشريف، تحدث خلالها الشيخ محمد الجيزاوي عن سماحة الدين الإسلامي، ونبذ العنف من خلال إعلاء قيم التسامح والمحبة بين طوائف المجتمع،

إلى جانب ذلك تم عقد محاضرة بعنوان «أهمية القراءة وفوائدها» تحدثت خلالها الاديبة زينب طه عن فوائد القراءة وخاصة للأطفال لتنشيط أذهانهم وتوسيع مداركهم وكذلك أثارها على المجتمع.

وفي الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب قصر ثقافة برج العرب ناقش الأعضاء أهمية القراءة وأسباب عزوف البعض عنها ودور الكتاب كصديق في حياة الإنسان،

أما نادي القصة بقصر ثقافة الانفوشي فنظم لقائه الأسبوعي وتضمن قراءة في قصص الأعضاء، ناقشها عاطف الحناوي، بحضور الأديبة مني سالم،

بينما أقام مرسم الفنون التشكيلية ورشة للتدريب على رسم ملامح الوجه «البورتريه».