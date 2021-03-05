شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة بلاغية ولقاءات أدبية بـ«ثقافة أسيوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط.

وعقد نادى أدب قصر ثقافة أسيوط اللقاء الأسبوعى، وألتقى مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين في أمسية أدبية تحت عنوان «إطلالة بلاغية» حاضرها الأديب أشرف عكاشة بمشاركة متميزة لأدباء أسيوط منهم الشاعر سيد عبدالرازق والأديب أيمن رجب طاهر.

وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.

هذا بجانب عرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، حيث قدمت الفرقة العديد من أغاني الطرب الأصيل .

شهد قصر ثقافة ديروط ملتقى ثقافي أدبي لنادي الأدب بقصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر أحمد نادى بهلول بمشاركة متميزة لنخبة من الشعراء ناجح جاد، أحمد صلاح فخرى، عادل عبدالسميع والمنشد المعتصم ياسين، وتباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.