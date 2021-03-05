شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الوعي الديني للحد من ظاهرة الثأر بـ«ثقافة أسيوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط.

عقد بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعي الديني للحد من ظاهرة الثأر» حاضرها الدكتور صابر على، حيث قدم رؤية جوهرية حول أهمية تعزيز الوعي الديني للحد من ظاهرة الثأر، وأن الثأر جريمة لا تفيد وهي سلسال للدم وظاهرة منتشرة بشكل كبير بصعيد مصر.

كما قدم لمحات من بعض القصص والوقائع الحقيقية التي تناولت موضوعات الثأر، واختتم اللقاء بالحث على ترك العادات والتقاليد القديمة التي تتعلق بموضوعات الثأر.

بينما أقام نادى القصة بقصر ثقافة أسيوط ورشة قصصية لفن كتابة القصة ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي القصة بأسيوط برئاسة الأديب رأفت عزمي، وقدم الأديب على عبدالرازق رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط ورشة قصصية لشرح الترقيم أو الترفيد.

كما قدم الأديب أشرف عكاشة شرح مفصل لنظام الحركات والعلامات التي تستعمل في تنظيم الكتابة وكيفية استعمال علامات الترقيم في الفصل بين كلمات أو أجزاء الجملة، بجانب عروض لسينما الأطفال .