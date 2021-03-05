شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية ومحاضرات متنوعة بـ«ثقافة الوادي الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة الخارجة عرضا فنيا وكوكتيلا من الأغانى المتنوعة مع المايسترو على السيد، بجانب عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد عبدالله.

كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرضا لفرقة التلقائين للفن الشعبي، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة بعنوان «المرأة المعيلة» حاضرها القاص محمد جبريل، وناقش فيها دور المرأة في تربية النشء والحفاظ على الأسرة.

كما نظم بيت ثقافة بلاط محاضرة بعنوان «مشكلة الزيادة السكانية تبدد التنمية وتزيد الفقر» حاضرها ذكى عمار من وزارة الصحة والسكان.

وتناول فيها معنى المشكلة السكانية والآثار السلبية التي تؤثر على التنمية وكيفية حلها، بجانب عرض لمواهب فنية لذوى الاحتياجات الخاصة.

بينما قدم بيت ثقافة الراشدة سردًا لقصة عن «بر الوالدين» ناقشتها الكاتبة نصرة عمران، كما قدم بيت ثقافة بولاق أيضا سرد قصة بعنوان«فيل أبرهة» ناقشتها الفنانة التشكيلية أسماء مراد، وقدم الفرع مجموعة من ورش الفنون التشكيلية منها ورشة عن عيد الحب بقصر ثقافة موط وورشة رسم وتلوين عن عيد الأم بمكتبة الطفل والشباب ببغداد، ومرسم بعنوان «حبيبتى يا أمى» بمكتبة الطفل والشباب بباريس.

كذلك نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة تصميم مجلة حائط بعنوان «الاستغلال الأمثل للوقت».

كما قدمت مكتبة شرق بولاق عرض سينما لفيلم «مصر مهد الحضارة ومنبع الثقافة ومنارة الحياة».

وناقش بيت ثقافة المنيرة كتابًا بعنوان«الصحة للجميع» قدمته ليلى محمد.