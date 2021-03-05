شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المستدامة وأهدافها بقصر تحيا مصر في الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان «التنمية المستدامة وأهدافها» بقصر تحيا مصر بالأسمرات بحضور مدير عام فرع ثقافة القاهرة، حاضرها د. محمود الجناينى خبير التنمية المستدامة واستشراف المستقبل،

شرح الجنايني مفاهيم التنمية المستدامة، وأهدافها لأهالي الأسمرات، ومدى أهمية دور الفرد أيا كان موقعه أو خبراته، فلن تتحقق التنمية إلا بمشاركة الفرد،

كما أكد أن السلوك الفردي والفكر الذي نقوم بغرزه في أبنائنا من الآن سيكون له تأثير مباشر عليه وعلى المجتمع والدولة، لذا يجب علينا ليس فقط الاهتمام بالسلوك والتربية والانضباط والرجوع لهويتنا المصرية مع أهميتهم البالغة،

ولكن أيضا الاهتمام بالتنمية الفكرية للأطفال، وأن نزرع فيهم التوجه نحو تحقيق الذات من أجل إنشاء أجيال قادمة تستطيع الابتكار والمنافسة في مستقبل الأمة المصرية .

قالت مدير عام فرع ثقافة القاهرة إن تحسين جودة حياة مواطني الأسمرات هو المؤشر الحقيقى للتنمية المستدامة،

ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تبسيط مفهوم التنمية للجميع، وأكدت أن الثقافة تعد بمثابة الدعامة الأولى التي تستند عليها التنمية المستدامة والتي تشكل محور لبناء الإنسان والاستثمار في البشر،

فالشعور بالمسؤولية لكل أنماط الحياة، والسلوكيات الايكولوجية بين ابناء الاسمرات تعظم اهداف التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بجودة حياة مواطني الاسمرات،

تم تنفيذ المحاضرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية .