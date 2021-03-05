شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكلف مطران للصلاة علي أسقف بني مزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها، نائبا عن البابا تواضروس الثاني، صلوات جناز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، الذي رقد في الرب اليوم الجمعة، عن عمر قارب ٧٣ سنة، قضى منها ٤٦ سنة في الحياة الرهبانية، منها أكثر من ١٩ سنة أسقفًا.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني عنه نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، مكلفا إياه بتقديم تعازي قداسته لشعب بني مزار، والمشاركة في الصلوات.

بينما شارك في الصلاة من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن، الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا أرميا، الأسقف العام، الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف وسط الجيزة، الأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة، الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

إلى جانب مجمع كهنة إيبارشية بني مزار والبهنسا، وبعض من الآباء الكهنة من خارج الإيبارشية وعشرات الشمامسة.