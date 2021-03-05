شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لرسوم الأطفال بـ«ثقافة دنشواى» في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت ورشة رسوم أطفال، ضمن نشاط بيت ثقافة دنشواي بالمنوفية، حيث قام محمد سلام برسم أم وطفلها بطريقة مختلفة وبسيطة.

أعقب الورشة عرض لبعض رسوم الأطفال عن عيد الأم، بينما قدم بيت ثقافة الماي ندوة لقراءة في كتاب للأطفال «أسرة من بورسعيد» تأليف محمد حمدي، وتناولت نرمين مطاوع كتاب عن مدينة بورسعيد ومعالمها.

كما قدم بيت ثقافة شبرا بخوم قراءة في كتاب للأطفال بعنوان «الدببة» تأليف جوان ايرلي، وتناول النقاش عن الدببة والبيئة التي تسكن فيها وأنواعها وغذائها،

وبنادي علوم بيت ثقافة البتانون قدمت سارة صقر مشرف نادي العلوم جلسة عن «كيفية عمل أباجورة» وتناولت شرح خطوات عملها نظرياً ممهدة لتنفيذها عمليا فيما بعد،

كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بسمادون كتاب «نساء ورجال من مصر» ألقاها الشاعر عبدالحافظ خطاب، وتحدث عن أن نساء ورجال مصر سطروا تاريخها في العلوم والفنون والأدب مثل توفيق الحكيم، وعباس محمود العقاد، وأم كلثوم، وسيد درويش، وسميره موسى، وسعد زغلول، وأحمد عرابي، ومصطفى كامل، وغيرهم.