شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة كورونا في الوادي الجديد توجه بسرعة تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد المُشكّلة بقرار اللواء محمد الزملوط، المحافظ، أنه تم بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ونهيب بالسادة المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة ٨٦٪؜ في الوقاية من الفيروس، و٩٩٪؜ في إنتاج الأجسام المضادة و١٠٠٪؜ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضحت اللجنة أنه للحصول على اللقاح التسجيل على الموقع الإلكترونى أو الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الذهاب لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.

وحذرت اللجنة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وناشدت اللجنة المواطنين تحمل المسؤولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض، مشيرة إلى تواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة مراكز الوادى الجديد.