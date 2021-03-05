شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 18 راكبًا وإصابة 5.. محافظ بني سويف يكشف سبب حادث الطريق الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف خلال زيارته لمصابي الحادث في مستشفى بنى سويف التخصصى، في حادث الكريمات الذي راح ضحيته 18 راكبا وأصيب 5 أشخاص، أن سبب الحادث هو انفجار أحد إطارات السيارة النقل، مما أدى إلى تخطيها الحاجز الموجود في الطريق الصحراوى واصطدامها بالسيارة الميكروباص وجها لوجه، ما أدى إلى مصرع 18 وإصابة 5.

وقال محافظ بنى سويف إنه فور وقوع الحادث على الطريق الصحراوى الذي يقع في نطاق محافظة الجيزة حدث تنسيق بين محافظتي الجيزة وبنى سويف وتم نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مستشفى الصف وجثتين إلى محافظة بنى سويف و5 مصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وأشار إلى أن هناك 3 مصابين يخضعون للأشعات المقطعية وحالتين حالتهم مستقرة وبها جروح وإصابات.

قال الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بنى سويف التخصصى إن «المستشفى استقبل 5 مصابين وجثتين في حادث الطريق الصحراوى الشرقى الذي راح ضحيته 18 راكبا في تصادم ميكروباص بنقل بطريق الكريمات الجيزة».

والمصابون، هم: «محمد محروس عبدالرحيم، 22 سنة، مقيم أسيوط، مصاب باشتباه نزيف، أحمد محمد عويس، 26 سنة، مقيم قرية طنسا بنى مالوا، محافظة بنى سويف، مصاب بنزيف، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية، 13 عاما، وطفل 4 سنوات».