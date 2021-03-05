شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط النجاح والتقديرات لـ«التيرم الأول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، تأكيده على ضوابط وآليات تحديد نتائج امتحانات التيرم الأول، حيث سيكون تنسيق المرحلة الثانوية لطلاب الشهادة الإعدادية هذا العام، متوقفًا على حساب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الوزير، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، الجمعة، أن «التيرم الثانى» يمثل الدرجة الكاملة للنجاح «280 درجة» لطلاب الشهادة الإعدادية وليس بنسبة 50% للفصل الدراسى، لافتًا إلى أن ضوابط النجاح والانتقال للثانوية العامة، تتمثل فى عدم إضافة درجات امتحان «التيرم الأول» إلى المجموع الكلى فى نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى، وأن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسى الأول، أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية، ولم يحصل على 25% فى المادة، عليه التقدم لامتحان تكميلى، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك.

وفى السياق ذاته، يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان «التيرم الأول»- بشكل مجمع متعدد التخصصات، كما يدخل طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، الامتحان - إلكترونيًا على «التابلت» فى مادتى (الفلسفة والمنطق والفيزياء).

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم السماح لطلاب «أولى ثانوى» باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجنة، والاستعانة به خلال الامتحان الذى يعقد بنظام «open book».

وانتهت المديريات التعليمية من تعقيم لجان الامتحانات كافة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أعلنت الوزارة، تقسيم حضور الطلبة على منصة الامتحان على مستوى المحافظات، بهدف تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، حيث يؤدى طلاب (القاهرة، بورسعيد، السويس، دمياط، الشرقية، الغربية، البحيرة، بنى سويف، المنيا، قنا، أسوان، الوادى الجديد، ومطروح)، الامتحان بالفترة الأولى من الـ9 صباحًا، فى حين يؤديه طلاب (الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، سوهاج، البحر الأحمر، وجنوب سيناء) خلال الفترة الثانية من الـ 10 صباحًا.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت حضور 583 ألفًا و477 طالبًا بالصف الثانى الثانوى من خلال أجهزة التابلت، الخميس، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.