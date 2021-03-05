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بسبب كورونا .. فض حفلي زفاف في المنوفية

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات من شرطة مركز تلا بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مجلس مدينة تلا من فض فراشة فرحين أحدهما بشارع جرن الحجرية، وأخرى بالثورة والقبض على صاحب الفراشة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك تتفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واستمرارا للمرور على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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