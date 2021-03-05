شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا .. فض حفلي زفاف في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات من شرطة مركز تلا بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مجلس مدينة تلا من فض فراشة فرحين أحدهما بشارع جرن الحجرية، وأخرى بالثورة والقبض على صاحب الفراشة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك تتفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واستمرارا للمرور على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.