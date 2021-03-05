شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تشكيل بالصلصال بـ«ثقافة بركة السبع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم بيت ثقافة بركة السبع ورشة فنية «تشكيل بالصلصال».

وتناولت الورشة مفهوم تلوث البيئة، حيث عرضت شيماء عيد طريقة تشكيل بعض النماذج التي تعبر عن مسببات التلوث.

كما أقام بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان «دور المرأة في صنع القرار» ألقتها الباحثة الاجتماعية أماني عبدالعاطي السلاموني، وتحدثت فيها عن معنى القرار وهو فصل في أمر من الأمور الهامة، وينقسم إلى ثلاثة أنواع: سياسي، وعام، وشخصي.

وتناولت المحاضرة سرد خطوات اتخاذ القرار من دراسة الموضوع، وفرض بدائل لحل الموضوع، واختيار البديل الأفضل.

بينما تناول الشيخ رضا جمال إسماعيل موجه بالأزهر الشريف الحديث عن الوالدين، ودورهما في حياة الأبناء، واستشهد بأدلة من القرآن والسنة، ضمن محاضرة بعنوان «بر الوالدين».