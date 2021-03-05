شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية .. علاج 1638 مريضًا في قافلة طبية بأبيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية أبيس العاشرة بالإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 50 عضو من العاملين يمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح «السقعان» أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1638 مريضا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 36 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح الجميل منسق القوافل العلاجية في الإسكندرية، إنه تم إجراء 405 تحليلا طبيبا مختلفا و20 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 58 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 574 مواطنًا من أهالى القرية في عدد من الموضوعات الصحية.

"صحة الاسكندرية": علاج 1638 مريض مجانا فى قافلة طبية بأبيس (صور)

"صحة الاسكندرية": علاج 1638 مريض مجانا فى قافلة طبية بأبيس (صور)

"صحة الاسكندرية": علاج 1638 مريض مجانا فى قافلة طبية بأبيس (صور)

"صحة الاسكندرية": علاج 1638 مريض مجانا فى قافلة طبية بأبيس (صور)