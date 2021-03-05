شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للترجمة» يكرم الدكتورة منيرة كروان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للمرأة ،وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين المقبل بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

ويكرم المركز هذا العام واحدة من أهم وأبرز أساتذة الدراسات اليونانية واللاتينية في مصر وهي الدكتورة منيرة كروان .

تخرجت الأستاذة الدكتورة منيرة عبدالمنعم كروان بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بجامعة القاهرة عام 1973،ثم حصلت على درجة الماجستير عن رسالة بعنوان «الفكر السياسي في مسرح أرستوفانيس» ثم حصلت على درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان «العالم الآخر في المسرح الإغريقي» .

تولت رئاسة مجلس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 2009.

ولها عدد كبير من الترجمات، نذكر منها: مسرحيات سوفوكليس («أنتيجوني»،«إليكترا»،«أوديب ملكًا»،«نساء تراخيس»).و أيضًا من مسرحيات يوريبيديس («ميديا»،«الطرواديات» ،«المستجيرات»،«الفينيقيات»،«أفيجينيا في أوليس»،«ريسوس»).

كما قامت بترجمة عددًا من مسرحيات أيسخيلوس نذكر منها:«حاملات القرابين»،«الصافحات»

وللمترجمة الكبيرة ترجمات عديدة أخرى لمؤلفات من اللغة الانجليزية إلى العربية نذكر منها:«أثينا السوداء»،«اللغة والأسطورة»،«الحسد والإغريق»،«موسوعة النقد الأدبي الكلاسيكي».، كما شاركت في ترجمة ملحمة الإلياذة عن اليونانية.

و تسلمت الدكتورة منيرة كروان درع المجلس الأعلى للثقافة في عام 2004 لإسهامها في ترجمة ملحمة الإلياذة.