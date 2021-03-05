شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا بكلية العلوم جامعة القناة ١٧ مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم جامعة قناة السويس المؤتمر السنوي الثانى تحت عنوان «البحث العلمي وتطبيقاته -الفرص والتحديات»، والذى يقام ١٧ مايو القادم.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد سعد زغلول عبدربه عميد كلية العلوم.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أن مؤتمر الدراسات العليا لكلية العلوم هو فرصة للقاء الباحثين من مختلف التخصصات من داخل وخارج الكلية لدعم التعاون البحثي والبحوث متعددة التخصصات.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سعد زغلول إلى أنه لا بد من رفع الملخصات البحثية في موعد اقصاه ١ إبريل القادم، ولاستكمال التسجيل لابد من رفع الملخص البحثي من خلال ايميل المؤتمر ودفع رسوم المؤتمر. والتأكيد من وصول رساله تأكيد استلام البحث خلال ثلاثة أيام من إرساله هذا سيتم اختيار أفضل بحث علمى لابحاث ما قبل الدكتوراه وافضل بحث علمي لابحاث ما بعد الدكتوراه والفائزين سيحصلون على جائزة معنوية ومادية قيمة.

وأضافت الدكتورة شيرين محمد البنا، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، نه سيتم قبول ملخص للبحث في ما لايزيد عن صفحتين تشمل (نبذة مختصرة، مقدمة , الهدف , المنهجية , النتائج والمناقشة , الختام , المراجع) , مرفق النموذج، رابط ايميل المؤتمر: [email protected]