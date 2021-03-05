أخبار مصر

مصرع 18 شخصا وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم على الصحراوى الشرقى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم على الصحراوى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ6 كيلو بنطاق محافظة الجيزة.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بـ10 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة فى نقل الجثث والمصابين، والذين سيتم توزيعهم على مستشفيات أطفيح وبنى سويف.

 

الميكروباص
الميكروباص

 

تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل
تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل

 

حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل
حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل

 

حادث تصادم على الصحراوى الشرقى
حادث تصادم على الصحراوى الشرقى

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا