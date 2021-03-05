شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم على الصحراوى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ6 كيلو بنطاق محافظة الجيزة. وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بـ10 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة فى نقل الجثث والمصابين، والذين سيتم توزيعهم على مستشفيات أطفيح وبنى سويف.

الميكروباص

تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل

حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل

حادث تصادم على الصحراوى الشرقى