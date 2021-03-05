جمعية التخطيط العمرانى: دراسة لتحويل مجمع التحرير من الاستخدام الخدمى للسياحى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الاستخدام الحالي لمجمع التحريرأساء كثيرا لقيمة الميدان التاريخى، لافتا إلى أن مجمع التحرير يتكون من 1356 حجرة.

وأضاف "غيث"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه كان هناك دراسات طولية على مستوى العمران المصري وتحديد الأدوار في القاهرة الخديوية وتطويرها، مشيرا إلى وجود دراسة لتحويل مجمع التحرير من الاستخدام الخدمي للسياحي.