شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة تتقدم 10 مراكز بتنسيق QS البريطانى وتحتل المرتبة 166 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تقدم الكلية في تصنيف QS العالمي بخطى ثابتة، موضحًا أن نتائج التصنيف لعام2021 أظهرت تقدم الكلية 10 مراكز في تصنيف QS Ranking لتصبح في المركز 166 عالميا والأولى أفريقيا ومحليا.

وأوضح بيان صادر عن عميد كلية الهندسة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذا التقدم يعكس مجهودات جميع العاملين بكلية الهندسة من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وعاملين، برعاية ودعم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن نتائج تصنيف QS البريطانى للتخصصات لعام 2021 أظهرت تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية فى تخصصات: الصيدلة (93 عالميًا)، وهندسة البترول (49 عالميًا)، والهندسة المدنية والإنشاءات (من 51 إلى 100 عالميًا)، كما ظهر ترتيب جامعة القاهرة فى كثير من التخصصات الأكاديمية الفرعية من بين أفضل 200 تخصص على المستوى العالمي؛ وهي: العمارة، وعلوم الحاسب، والعلوم الكهربية والإلكترونيات، كما احتلت جامعة القاهرة المركز من 151 إلى 200 فى مجال اللغات الحديثة، موضحا أن جامعة القاهرة تقدمت فى 5 تخصصات رئيسة و21 تخصصا فرعيا ليتطور ترتيب الجامعة ككل عالميًا وتصبح ضمن أول 340 جامعة عالمية، متصدرة بذلك الجامعات المصرية.