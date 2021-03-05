الاتصالات والزراعة: رقمنة 130 خدمة زراعية وإطلاق "كارت الفلاح" في 12 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

‏شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التعاون في مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي.

‏ووفقًا للاتفاقية يتم تنفيذ المشروعات البحثية من خلال التعاون الفني بين فريق مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة؛ حيث سيتم إتاحة موارد مركز الابتكار التطبيقي من معامل وأجهزة وبرمجيات لفرق العمل الخاصة بتلك المشروعات عند الحاجة إليها طبقًا لخطة العمل، بينما سيتم الاستعانة بالخبرات والبيانات لفرق العمل الخاصة بالمشروعات المشتركة وإتاحة الإمكانيات المتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية أو أى جهة أخرى لديها من أجل تنفيذ أنشطة المشروعات المُتفق عليها.

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون المشترك بين الوزارتين يأتي في إطار دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعاونة وزارة الزراعة في استخدام أحدث التقنيات العالمية وفقًا لمتطلباتها واتساقًا مع رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الزراعة؛ مشيرًا إلى أنه يتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة في عدد من المشروعات من أبرزها مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح؛ الذي تم إطلاقه في 12 محافظة بعدد أكثر من مليون كارت، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي لوزارة الزراعة ولتطوير أساليب العمل ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لضمان الجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.​