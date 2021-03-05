ارتفاع حرارة.. الأرصاد تكشف درجات حرارة السبت بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت: (القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة).

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