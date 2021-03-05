التموين: ضبط مصنع معسل يستخدم عسلًا فاسدًا في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، ضبط أكثر من سبعة أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفرالشيخ.

وأفاد التقرير المعروض على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من القطاع ومن رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، عبدالمنعم خليل، بأن المضبوطات تتسبب بأمراض ضارة بصحة المواطنين مثل تصلب الشرايين وأمراض اخري بالقلب، خاصة دهون الألبان بعد الاستعاضة عنها بزيوت نباتية وهو ما يعد غشًا تجاريًا بالسلع الغذائية المعروضة للمواطن، وهذا ما كان يقوم به المصنع.

كما أكد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط كميات كبيرة من الأسماك والدواجن ومصنعات اللحوم في منطقة البساتين مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع لتصنيع المعسل يستخدم عسلًا أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الهرم بكمية تصل إلى 1.5 طن معسل وعسل أسود، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الآيس كريم والجبن (الرومي– الجودة) مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة، وضبط 55 طن ملح طعام منتهي الصلاحية بالبدرشين بمحافظة الجيزة.

وتم تحويل هذه الضبطيات إلى النيابة العامة للتحقيق، إضافة إلى مصادرة كل هذه المضبوطات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.