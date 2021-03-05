​"يا حبيبتي يا مصر".. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا لمحور الحضارات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورًا لمحور الحضارات، بعد بدأ سير السيارات تجريبًا عليه، من منطقة الأوتستراد حتى الكورنيش وبالعكس، معلقًا: "يا حبيبتي يا مصر".

ويضم محور الحضارات مشروعي كوبري، الأول هو كوبري عين الصيرة، الذي يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة متجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديًا فوق الكوبرى الثاني الذي يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ويمر أعلى شارع الكردي ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأتوستراد.

يذكر أن المشروع تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين، من تنفيذ شركة أبناء حسن علام "HA".

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