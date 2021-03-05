"بشرط الصلح بين الزوجين".. ننشر باب الخُلع في قانون الأحوال الشخصية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حصل "الخليج 365" على نص قانون الأحوال الشخصية الذي أحيل للبرلمان أوائل الأسبوع الجاري، قبل أن يحيله رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي للجنة مختصة لدراسته.

وجاء الفصل الثالث من القانون تحت عنوان "الخلع" كما يلي:

- مادة (64):

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وهي مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، وفقًا لنص المادة 23 من القانون، حكمت المحكمة بالخلع.

- لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وعلى الوجه المبين بالمادتين (56، 57) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

- لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقولهم، ويعد الخلع في جميع الأحوال فسخًا لعقد الزواج، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن القانونية.

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