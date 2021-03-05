"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، الإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا، ونوهت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تواجدك بالمولات والمتاجر لكي تحمي نفسك وأسرتك.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1- ارتدي الكمامة.

2- استخدم المطهرات.

3- الالتزام بالمسافات الآمنة.

4- تأكد من شراء الملابس المعقمة.

5- لا تلمس فمك وعينيك وانفك.

6- تجنب السلام بالأيدي والأحضان.

7- احرص على عدم لمس الأسطح.

8- استخدم المعالق والأطباق البلاستيكية.

9- لا تصطحب الأطفال وكبار السن.

10- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.

11- استخدم الكارت الآلي.

12- طهر دورة المياه قبل استخدامها.

13- لا تجربي مستحضرات التجميل.