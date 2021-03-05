"مشهد مأساوي".. 9 أطفال لقوا حتفهم في حادث الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفاد شهود عيان أن الحادث الذي شهده طريق الكريمات منذ قليل أودى بحياة 9 أطفال من بين 20 شخصا.

وأضاف شهود العيان أن 5 أطفال لقوا مصرعهم ومازالوا مجهولين الهوية حتى الآن، وتتراوح أعمارهم بين 4 أعوام إلى 12 عاما.

نقلت سيارات مرفق إسعاف الجيزة جثامين ضحايا حادث طريق الكريمات إلى المستشفيات القريبة.

وكشف مصدر مسؤول عن نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح، وجثتين إلى مستشفى بني سويف، وباقي الجثث إلى مستشفى العياط المركزى.

وتبين بالمعاينة أنه أثناء سير سيارة نقل تريلا محملة بكمية من الطفلة بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطاراتها، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها بنهر الطريق.

في ذلك وقت تصادف مرور سيارة ميكروباص، اصطدمت بها التريلا فتهشمت بالكامل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة بوقوع حادث بطريق الجيش قبل بوابة الكريمات اتجاه بني سويف.

وتبين اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بالطفلة بسيارة ميكروباص قبل ٥ كيلو من البوابة بنطاق مركز أطفيح.

وأسفر الحادث عن مصرع ٢٠ شخصا وإصابة اثنين آخرين، جرى توزيعهم على مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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