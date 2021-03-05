شكرا لقرائتكم خبر عن بدء السماح بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا أثناسيوس المتنيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مطرانية بني مزار للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، السماح لشعب الإيبارشية بإلقاء نظرة الوداع على الأسقف الراحل، الأنبا أثناسيوس، اليوم بدءًا من الساعة السابعة مساءًا مع اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالنظام والضوابط المقررة، في وجود خدام وأفراد «كشافة» المطرانية.

فيما تصاعدت عملية توافد وفود من إيبارشيات المنيا، للمشاركة وتقديم واجب العزاء في الأسقف الراحل، بينما تم تحديد صباح غد السبت، بدءًا من الحادية عشر صباحا، لتلقي العزاء في الأسقف الراحل بشكل رسمي في مطرانية بني مزار للأقباط الأرثوذكس.